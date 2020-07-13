الكعبي: لم نرى دخول أي فاسد الى السجن وهذا غير مقبول للشارع العراقي

أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، أن الحكومة الحالية لا تستطيع فتح أي ملف فساد او محاسبة أي فاسد لغاية الان، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبولة في الشارع العراقي.

وقال الكعبي، في بيان لى هامش انعقاد اول جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية، إنه “رغم مساعِ محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرى استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي”.

وأضاف، أنه “صرف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع”، معتبرا أن “الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها”.

وأشار الى أن “تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعد رقابي شفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”، مؤكدا ضرورة أن “تعمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب، وتنفذ خلال 5سنوات، ولا تتأثر بتغير الوزراء .. واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين”.