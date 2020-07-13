اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين قتل مدنيين في اليمن على يد التحالف العربي

أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الغارة التي نفذتها قوات التحالف العربي في الامس الواقع في ١٢ تموز ٢٠٢٠ والتي أدت إلى إستشهد عشرة (10) أشخاص من الأطفال والنساء اليمنيين العزل بالإضافة إلى وقوع ، وجرحين لدى سقوط قذائف على منزل أحد المواطنين ويُعى نايف مجلي في مديرية وشحة.

وأشار مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن هذه الجرائم تضاف إلى جرائم سابقة ومآسي كبيرة عانى ويعاني منها الشعب اليمني آملا ايجاد حلّ سلمي للحرب الدائرة هناك والتي لا جدوى منها على الإطلاق.

وأكد السفير ابو سعيد أن الجيوش التي تقاتل على أرض اليمن عليها أن تخرج دون شروط وترك مجال التفاوض لممثل الأمين العام للأمم المتحدة أخذ كل الإجراءات والتدابير دون أي ضغط عسكري وسياسي عليه حتى يتمكن من تدوير الزوايا والولوج إلى حل يرسي فيه الأمن والسلام. وختم البيان بالاشارة إلى وجوب محاكمة كل من قام بالاعتداء على المدنيين وفقاً للقوانين الدولية المرعبة الإجراء، مطالبا كل الجهات المعنية التآلف في هذا المنحى حتى لا يتم أحد من الإفلات من العقاب.

المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي

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