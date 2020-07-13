امتلك صفحات بعناوين “الاستخارة والسحر”.. اعتقال شخص مارس الابتزاز الالكتروني بالديوانية

اعلن جهاز الامن الوطني في الديوانية، الاحد، عن اعتقال شخص مارس الابتزاز الالكتروني في المحافظة، مبينا انه امتلك صفحات بعناوين “الاستخارة والسحر”.

وقال الجهاز في بيان “بناءً على معلومات استخبارية وشكوى تقدمت بها احدى الضحايا؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية من القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني وفق مذكرة قضائية”.

واضاف ان “المتهم اعترف خلال التحقيق الابتدائي بامتلاكه عده صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين الاستخارة والسحر يمارس عبرها الابتزاز من خلال استدراج ضحاياه وتصويرهم علاوة على سرقة صورهم الشخصية”، مشيرا الى انه “جرى تدوين اقواله قانونيا وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة”.