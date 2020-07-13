دهوك تعلن عن 25 مشروعاً خدمياً بـ 3 ملايين دولار

رغم الازمة المالية الصعبة التي تواجه اقليم كوردستان ، بسبب تداعيات وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط ، والخلافات المالية مع بغداد ، الا ان حكومة اقليم كوردستان تواصل انجاز مشاريع خدمية ، خاصة مايتعلق منها بمشاريع البنى التحتية ، في محافظات الاقليم .

في الاطار ، أعلن محافظ دهوك علي تتر ، اليوم الاثنين ، عن رصد مبلغ مالي لتنفيذ 25 مشروعاً خدمياً في ثالث أكبر محافظات إقليم كوردستان.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة ، إن المشاريع التي سيتم تنفيذها ستتضمن مشاريع مختلفة ، في قطاعات المياه ومشاريع خاصة بتأهيل الشوارع والطرقات.

موضحاً ،بالقول أنه تم رصد 3 ملايين دولار لتنفيذ تلك المشاريع، لافتاً الى ان هذه المشاريع ستخدم أكثر من 15 قرية منها 10 قرى ستشهد تنفيذاً للمشاريع في وقت قريب.

كما اشار تتر إلى أن هناك خططاً لشمول 50 قرية أخرى بهذه المشاريع .