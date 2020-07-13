سايلو كربلاء يعلن استلام 66 الف طن من محصول الحنطة لموسم هذا العام

اعلن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن استلام اكثر من 66 الف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.

وقال مدير الفرع محمد حسن في تصريح ان “سايلو كربلاء استلم من المزارعين ما مجموعه 66 الف طن من محصول الحنطة بدرجاته الثلاثة حيث بلغ مجموع المحصول من الدرجة الاولى 63 الف طن، والفين طن من الدرجة الثانية و178 طن من الدرجة الثالثة”.

واضاف حسن ان “الفرع سلم للمزارعين ما مقداره مليار دينار من مجموع مستحقاتهم البالغة 36 مليار وبانتظار المتبقي لتسليمه للمزراعين المسوقين”.