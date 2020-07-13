سياسي يصف قرارات الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية بـ”إعلامية”

وصف المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية بـ”الإعلامية”.

وقال العرداوي في تصريح ، إن “جميع قرارات الكاظمي إعلامية وليس لها صدى حقيقي ومن بينها القرارات الأخيرة بشأن المنافذ الحدودية”، لافتا إلى إن “الكاظمي ذهب نحو المنافذ الأكثر استقرار وهو منفذ مندلي الذي يقع تحت سيطرة الحكومة المركزية”.

وأضاف أن “الكاظمي كان عليه أن يذهب نحو المنافذ 16 في إقليم كردستان والتي تمتنع عن إيصال إيراداتها للحكومة المركزية”، مبينا أن “تلك المنافذ غير مسيطر عليها امنيا من قبل الحكومة المركزية”.

و عد عضو مجلس النواب باسم خشان، امس الاحد، إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة بشأن ملف المعابر الحدودية “استعراض