صحة اقليم كوردستان : بدء توزيع عقار روسي مضاد لكورونا منتج في الاقليم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن توزيع الدواء الروسي (Favipiravir) المضاد لوباء كورونا المستجد في جميع مدن الإقليم.

وقال د. محمد قادر في تصريح : “بعد موافقة وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، تقرر البدء بتوزيع الدواء الروسي (Favipiravir) المضاد لوباء كورونا المستجد والذي يتم انتاجه من قبل شركة محلية في إقليم كوردستان”.

واضاف، “ستكون آلية التوزيع في مدن الإقليم بحسب عدد ونسبة الاصابات بهذا الوباء”.

مبيناً، بأنه “وفقاً للبحوث التي اجريت على هذا الدواء، فقد ثبت تأثيره على فيروس كورونا، مما سيقلل من مستوى شدة المرض وبالتالي سيؤدي الى خفض نسبة الوفيات”.

وكانت شركة اواميديكا (Awamedica) في إقليم كوردستان وبالتعاون مع المراكز المتخصصة في العالم، قد اعلنت عن انتاج عقار (Favipiravir) الذي يعتبر من ضمن الادوية المضادة لوباء كورونا، بعد اتفاق تم بين العراق وروسيا.