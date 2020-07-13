محافظ واسط يدعو وزير المالية لإعادة النظر بمديرة عام المحاسبة بالوزارة

طالب محافظ واسط محمد المياحي، الاحد، بفتح تحقيق عاجل مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية، فيما دعا وزير المالية الى إعادة النظر بمديرة عام المحاسبة بالوزارة.

وقال المياحي في بيان “نجدد دعوتنا لهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية لإخلالها بحقوق بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى”، مبينا ان “دائرة المحاسبة والتي هي مسؤولة عن تمويل موازنات المحافظات والوزارات والاقليم تتلاعب بحصص المحافظات وتمول جهات على حساب جهات أخرى، حيث من خلال تجربتنا المريرة مع هذه الدائرة، قامت مؤخراً بتمويل بعض المحافظات والوزارات والاقليم بنسبة كاملة من موازناتها المقرة في عام 2019 الا أنها أمتنعت عن تمويل محافظات أخرى من ضمنها محافظة واسط ولأسباب مجهولة”.

واضاف “بما أن هذا الفعل يندرج ضمن ضياع حقوق المحافظات ويخل بعدالة توزيع الموازنة الاتحادية ويدخل ضمن شبهات الفساد الإداري نجدد دعوتنا للجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق عاجل بذلك”، داعيا “وزير المالية لإعادة النظر بمديرة عام المحاسبة لعدم قدرتها من أداء المهام الموكلة إليها”.

وطالب المياحي “الوزير بفتح تحقيق بسبب عدم فتح حساب صرف لمشاريع ممولة في حساب المحافظة منذ ثلاثة سنوات لصالح أقضية الصويرة والحي والنعمانية، وبسبب عدم تعاون دائرة المحاسبة وفتح حساب تلك المشاريع تضرر أهالي تلك المناطق بشكل مباشر وأغلب تلك المشاريع توقفت وأصابها الضرر لعدم إكمالها ومنذ أكثر من سنة نراجع دائرة المحاسبة ولا حل ولا جواب سوى البيروقراطية والروتين واللامبالاة”.