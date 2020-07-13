مديرة مطار اربيل الدولي : مستعدون لاستئناف الرحلات

أفادت مديرة مطار اربيل الدولي ، اليوم الاثنين ، بأن توقف الرحلات الجوية الحقت اضرار مادية كبيرة بالمطارات وشركات الطيران وحتى السياح.

تلار فائق، قالت في مؤتمر صحفي ، عقب اجتماع لها مع مدراء اقسام المطار (الجوازات، الصحة، الأمن) بهدف اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل الدولي ، ان مطار اربيل العاصمة ومنذ توقف الرحلات الجوية بسبب وباء كورونا ، نقلت 44 ألف مسافر و6 آلاف طن من الشحن الجوي، فيما هبطت 1700 طائرة على لرض المطار.

فائق أضافت بالقول ، أن مطار أربيل مستعد لاستئناف الملاحة الجوية.

وتابعت ، ان الرحلات الجوية في مطار اربيل مستمرة ، ماتوقف هو الرحلات السياحية ، فيما استمر الشحن الجوي ونقل الوفود والفرق الصحية .

وتابعت ، ان سلطة الطيران المدني العراقية مددت توقف الرحلات الجوية في جميع مطارات العراق حتى 22 من يوليو/ تموز الجاري ، ونحن ملتزمون بالقرار ، لافتة الى ان سلطة الطيران المدني العراقية ستجتمع بخلية الازمة الخاصة بمواجهة كورونا للتشاور بشأن امكانية استئناف الرحلات الجوية وسنشارك بدورنا في هذه المشاورات ، وهناك احتمال لاستئناف الرحلات الجوية الاسبوع المقبل .

تجدر الاشارة الى ان تعليق الرحلات الجوية لا يشمل طائرات الشحن والمساعدات الإنسانية والعسكرية والصحية.

تجدر الاشارة الى ان تعليق الرحلات الجوية لا يشمل طائرات الشحن والمساعدات الإنسانية والعسكرية والصحية.