وزارة النفط توضح بشأن إجراءات تعيين خريجي المعاهد النفطية

أكدت وزارة النفط، الأحد، حرصها على الالتزام بتعهداتها لتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي وفق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية ومنها وزارة المالية فيما يتعلق باضافة الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي وتوفر الشاغر.

وقالت الدائرة الادارية والمالية للوزارة في بيان “انها سبق وان فاتحت وزارة المالية في شهر نيسان الماضي 2020 بشأن امكانية مباشرة الخريجين في الشركات النفطية الوطنية بعد اضافة الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية”، مشيرة الى ان “وزارة المالية طلبت تزويدها بالملاكات المصادقة عليها للشركات لعام 2020 واوامر الدرجات الوظيفية الشاغرة لعام 2019 من الذين تم احالتهم للتقاعد، بالاضافة الى تزويدهم بجدول اصولي يتضمن كلف الدرجات والعناوين الوظيفية المطلوب حذفها والدرجات والعناوين المطلوب استحداثها ليتسنى تعديل الملاكات، وكذلك تزويدهم بجدول تفصيلي بشان الرواتب والمخصصات لكل درجة وعنوان وظيفي مستحدث للفترة من 1 / 7 / 2020 ولغاية 13 / 12 / 2020 لغرض التعيين”.

واضافت الدائرة الادارية والمالية، “انها فاتحت تشكيلات وزارة النفط بما طلبته وزارة المالية وهي باتصال مباشر ومتابعة مستمرة مع الشركات النفطية لاستحصال المعلومات المطلوبة وارساله الى وزارة المالية لاستكمال الاجراءات”، مشيرة الى انها “قامت بمفاتحة الشركات النفطية الوطنية لغرض تعيين خريجي المعاهد النفطية للعام الدراسي (2018 – 2019) ، وتم انجاز وتنظيم الجداول من قبل الدائرة الادارية والمالية وارسالها الى وزارة المالية لغرض اضافة الدرجات والتخصيصات المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ ، وتم الاستفسارعن امكانية مباشرة الخريجين بالتعيين بغض النظر عن صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠”.

واختتمت أن “الوزارة سوف تصدر الاوامر الوزارية حال استكمال الاجراءات النهائية مع الشركات النفطية المعنية ووزارة المالية وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة”.