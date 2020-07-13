وزيرة الهجرة تبحث مع وزير التخطيط إعادة اعمار ثلاث قرى تابعة لنينوى ورفد العائدين بمشاريع صغيرة

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بوزير التخطيط السيد خالد بتال النجم وبحضور وزير العدل القاضي سالار عبد الستار اليوم بمقر وزارة التخطيط في العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بالتعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره ، خصوصا فيما يتعلق بدعم عودة النازحين من خلال مبادرة اعادة اعمار المناطق المحررة .

ودعت الوزيرة الى اعادة اعمار ثلاث قرى في سهل نينوى وقضاء سنجار من بنى تحتية ومراكز صحية وكهرباء وماء، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي اطلقته وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك لرغبة اهالي تلك المناطق بالعودة سريعا اليها .

وأوضحت السيدة جابرو :” أن المبادرة بكافة محاورها تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر القضاء على الأسباب الجذرية لعزوف الاسر النازحة والمتمثلة في دمار البنى التحتية للمناطق التي دنستها عصابات داعش الارهابية، كما توفر المبادرة البدائل الإيجابية سواء فرص التأهيل وتوفير العمل، وتعزيز المساواة بين العائدين ” مؤكدة على أهمية دعم الاسر العائدة بمشاريع صغيرة لتشجيعهم على العودة الى مناطقهم الاصلية وتحسين ظروفهم المعيشية .

من جانبه اكد وزير التخطيط السيد خالد بتال النجم دعمه الكامل لوزارة الهجرة من خلال اعادة اعمار المناطق المحررة وذلك لتشجيع الاسر النازحة على العودة الى مناطقها الاصلية .