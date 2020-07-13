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وزيرة الهجرة تستقبل وزير العدل وتبحث معه ملف الاسر العائدة وآلية رفع الحيف عنها

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وزير العدل القاضي سالار عبد الستار بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد

وتم بحث ملف الاسر العائدة الى محال سكناها الاصلية في سهل نينوى ومتابعة وتسهيل اصدار سندات قطع اراض تابعة للمواطنين من النازحين في كل الاقضية والمدن الواقعة في سهل نينوى لترويج معاملات تعويضاتهم في دائرة تعويضات المناطق المدمرة

وشددت سيادتها على ضرورة مراعاة مشاعر الاسر العائدة في مناطق سكناهم الاصلية لاسيما اهالي قضاء تلكيف في سهل نينوى ، مردفة بالقول انه ” يوجد سجن تسفيرات يأوي آلاف المحكومين وسط تلكيف بين الاهالي ” ، مطالبة في الوقت نفسه نقل السجن خارج المدينة لوجود مخاوف لدى الاهالي من الخطورة التي قد يشكلها هذا السجن بينهم .

من جانبه ابدى وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عن عزمه تسهيل موضوع السندات من خلال المتابعة مع دوائر التسجيل العقاري فضلا عن التنسيق مع الوزارات ذات الصلة لمساعدت الاسر العائدة ورفع الحيف عنها .

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