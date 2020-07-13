254 إصابة جديدة و14 وفاة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل 14 حالة وفاة و254 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن (18534) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1696) شخصاً في (29) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2298) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 85 منها في محافظة أربيل، و55 في محافظة السليمانية، و 71 في گرميان و15 في رابرين، و10 في دهوك و18 في حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، 5 منها في اربيل، و 5 في السليمانية، و 4 في گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (9455) مصاباً (2373 في اربيل، 6515 في السليمانية، 285 في دهوك، 282 في حلبجة)، توفي منهم (326) شخصاً (54 من اربيل، 268 من السليمانية، 4 من حلبجة)، فيما تماثل (3378) مصاباً للشفاء التام (1597 من اربيل، 1449 من السليمانية، 190 من دهوك، 142 من حلبجة)، وبقي (5751) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.