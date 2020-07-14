البنك المركزي يشارك في منصة “بُنى”

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، تنظيمه وبالتعاون مع صندوق النقد العربي صباح هذا اليوم، ورشة عمل للمصارف العاملة في العراق للمشاركة في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية.

وأضاف البنك في بيان أن “ذلك يأتي بعد الإعلان عن إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والذي يدار من قبل صندوق النقد العربي، وتجري الاستعدادات لهذا البنك وعدد من المصارف المحلية للمشاركة المباشرة في المنصة”.

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وأشار البيان، إلى أن “الورشة ستناقش خطط عمل المصارف المقترحة وتتطرق إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة ولمعرفة مدى جهوزية المصارف لذلك”.

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وأوضح، أن “منصة بنى تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية”.

وتابع: “كما وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية ، فضلا عن ان منصة بنى تقدم إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية”.

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وبينت، أنه “وفي فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية فإنها تساهم فيها بشكل فعال لتدعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

‏‎وستكون المنصة متاحة لكافة المصارف التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال”.