الزراعة: خطط لزراعة مليون دونم بالحبوب ونباتات مقاومة للبيئة

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن خطط لزراعة مليون دونم بالحبوب، وزراعة النباتات المقاومة للظروف البيئية كالزيتون والفستق الحلبي.

وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في بيان إن هناك “خططاً مستقبلية لاستثمار مليون دونم بزراعة محاصيل الحبوب وإقامة مشاريع بستنية مثل زراعة النباتات المقاومة للظروف البيئية كالزيتون والفستق الحلبي”.

وأضاف، أن “ارتفاع نسب الإنتاج جاءت بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لإسناد الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم وإرشادهم إلى اتباع أسس تحددها الوزارة والأخذ بنظر الاعتبار نوعية الترب وأسلوب السقي والمساحات المزروعة وذلك لتنوع المناخ والترب في شمال وغرب البلاد عنه في الوسط والجنوب”.

وأوضح، أن “هدف الوزارة زيادة وحماية المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وامتصاص البطالة وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومنحهم الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية”.

وأشار القيسي، إلى أن “منع الاستيراد جاء لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي والعمل على فرض قيود أو ضرائب على المنتج المستورد وتسعى الوزارة إلى تشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من الفائض من المنتجات الزراعية في أوقات ذروة الإنتاج”.