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الكاظمي: جادون بمحاربة الفساد والمستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة جادة بمحاربة الفساد، مبيناً بأن المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية.

وقال الكاظمي في تصريحات للوكالة الرسمية إن “الاعتماد على النفط تجربة فاشلة”، مبيناً أن “قلة الأموال بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط”.

واضاف: ” لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط”، مؤكداً: “جادون بمحاربة الفاسدين”.

وتابع الكاظمي: “المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة ولدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة ولدينا خطة لدعم الفلاح”.

 

 

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