Posted on by

بعد توجيهه بإقامة دعوى قضائية ضدها.. نائبة سابقة ترد على نائب رئيس البرلمان

ردت الأمين العام لحزب اليقين، الدكتورة باسمة الساعدي، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي وجّه بإقامة دعوى قضائة ضدها بتهمة انتحال صفة عضو مجلس النواب العراقي.

ودعت الساعدي في بيان، الكعبي، الى “توخّي الدقّة في كيل الاتهامات على النواب السابقين منهم او الحالين، ومراجعة كافة الكتب الرسمية والمراسلات الصادرة والتعميمات الصادرة من المجلس الموقر، مذكرة بـ “أن النائب وحسب قانون مجلس النواب العراقي ذي الرقم 13 لسنة 2018 وتعليماته النافذة يبقى بصفة العضوية النيابية، وهذه الصفة ( مكتسبها وكفلها) له القانون ولا تنتهي هذه الصفة مدى الحياة حتى بعد ترك النائب الدورة البرلمانية”.

وأضافت، أن “صلاحيات النائب الحالية ممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الحكومة واجهزتها التنفيذية ودورها التشريعي، ولم نقم نحن ( الدكتورة باسمة الساعدي ) بهذين الدورين حتى تُتّهم من قبل الكعبي باننا منتحلين الصفة الشرعية والرسمية وهي كونها نائب”.

وتابعت، انه “لا يوجد إعمام أو نص قانوني يحرم أو يجرم النائب السابق على فتح مكتبه لاستقبال شكاوي المواطنين وطروحاتهم، او مخاطبة الجهات المعنية بتلك الشكاوي”، مشيرة الى، انها “نرى أنه كان المفروض بهئة الرئاسة أن توجه إعماما لكافة النواب السابقين بأقران مخاطباتهم برقم الدورة التي شغلوها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close