بعد سلبية العينة الثالثة.. يوفيتش يشارك في تدريبات ريال مدريد استعدادًا لـ فياريال

عاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد، لوكا يوفيتش، وشارك في تدريبات متصدر بطولة الدوري الإسباني بصورة طبيعية صباح اليوم الثلاثاء.

وبدأ ريـال مدريد في الاستعداد لمواجهة فياريال يوم، الخميس المقبل، في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “اربيل”.

ونجحت كتيبة المدرب، زين الدين زيدان، يوم أمس الإثنين في الفوز على غرناطة على ملعب “لوس كارمينيس” بنتيجة 1-2 وحافظ على فارق النقاط الأربعة مع الوصيف برشلونة، ويحتاج فقط للفوز على فياريال ليضمن رسميًا اللقب المحلي.

وشهدت التدريبات الجماعية لنادي ريـال مدريد ظهور يوفيتش وشارك مع زملاءه بصورة طبيعية، بعدما أكد برنامج “شيرينجيتو” الإسباني سلبية العينة الثالثة التي أجراها مساء أمس، الإثنين، بعد مخالطته أحد الأصدقاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وينص بروتوكول الدوري الإسباني على خضوع اللاعب المخالط لإحدى الحالات المُصابة بفيروس كورونا للفحوصات الطبية ثلاث مرات للتأكد من سلامته قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية.