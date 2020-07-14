حالات الشفاء تتخطى الإصابات لأول مرة منذ ظهور كورونا

أعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، تسجيل 2274 حالة شفاء من أصل 2229 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يكسر الرقم القياسي بعدد حالات التعافي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (15380) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (698012)”.

وسجلت الوزارة 2229 إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد الرصافة 374، بغداد الكرخ 337، مدينة الطب 64، النجف 132، السليمانية 159، أربيل 85، دهوك 10، كربلاء 103، كركوك 89، ديالى 85، واسط 55، البصرة 173، ميسان 20، بابل 159، الديوانية 111، ذي قار 199، الأنبار 16، المثنى 23، نينوى 22، صلاح الدين 13. كما بلغت حالات الشفاء 2274 حالة موزعة على بغداد / الرصافة 518، بغداد / الكرخ 283، مدينة الطب 10، النجف 116، السليمانية 10، أربيل 68، دهوك 6، كربلاء 110، كركوك 60، ديالى 75، واسط 8، البصرة 149، ميسان 118، بابل 88، الديوانية 171، ذي قار 254، الأنبار 14، نينوى 26، صلاح الدين 190.

أما الوفيات الجديدة وعددها 100 حالة فكانت في بغداد الرصافة 19، بغداد الكرخ 11، مدينة الطب 3، السليمانية 9، أربيل 5، كربلاء 5، كركوك 8، ديالى 1، واسط 1، البصرة 10، ميسان 5، بابل 8، الديوانية 7، ذي قار 6، نينوى 1، صلاح الدين 1.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفايروس كورونا إلى 79735، بينها 46998 حالة شفاء، و3250 وفاة، فيما يرقد 29487 مصابًا في المستشفيات بينهم 412 في العناية المركزة.

ويفرض العراق حظرًا جزئيًا للتجوال، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفايروس وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع إقامة التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق قبل نحو شهرين عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.