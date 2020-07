سلطان يواصل تقبل التعازي في وفاة أحمد بن سلطان

لقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. العاهل الأردني وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تعزية من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً الله، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء. ولي العهد السعودي كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تعزية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. نائب رئيس الوزراء العماني وتلقى صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، برقية تعزية من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. رئيس وزراء العراق السابق كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية من الدكتور إياد علاوي رئيس وزراء جمهورية العراق الأسبق، أعرب فيها عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. منظمة العالم الإسلامي و تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، راجين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر وحسن العزاء.

– See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/dfb5039f-e071-498d-a103-95d831d03d57#sthash.KPikzURw.dpuf