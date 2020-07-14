6 صهاريج للأوكسجين تصل وزارة الصحة من شركة كوكا كولا

عامر مؤيد

عبر عدد من المواطنين في أوقات مختلفة عن سخطهم جراء النقص الحاد في الاوكسجين سواء بالمستشفيات أو حتى لدى المصانع المجهزة بالنسبة للمصابين بفايروس كورونا.

وزارة الصحة وبسبب هذا النقص كان لها بعض التحركات لسد احتياجات المرضى الراقدين في المستشفيات والمصابين بالفايروس

واعلنت الوزارة يوم أمس استلامها ستة صهاريج أوكسجين ووزعتها على مؤسساتها الصحية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديثه ل المدى إنه تم استلام ستة صهاريج أوكسجين دعماً من شركة كوكا كولا لمواجهة جائحة كورونا

وأكد أن هذه الصهاريج ستوزع لدوائر الصحة التي تحتاج للدعم حيث تم تخصيص اثنين منها لذي قار وواحد لكل من بابل والنجف وواسط وبغداد

وأشار أن هناك وجبات تعزيزية أخرى من شركة كوكا كولا سيتم تسليمها لعموم الدوائر حال وصولها

كما وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل للجهات الداعمة لوزارة الصحة العراقية والدول الصديقة والمجاورة التي تساند العراق لمواجهة هذه الجائحة العالمية .

ومع تفشي الفايروس وتسجيل أرقام كبيرة سواء للمصابين والوفيات فان الوزارة ولجنة الصحة النيابية ناقشوا إجراءات الوزارة لمواجهة فايروس كورونا .

وذكر إعلام الوزارة أنه تم عقد اجتماع مشترك لـ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب في مقر الوزارة لمناقشة إجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ,

و قدم الوزير عرضاً وافياً بالإجراءات المتخذة والبروتوكولات العلاجية المعتمدة لعلاج المرضى في المستشفيات والمؤسسات الصحية فضلاً عن استمرار الوزارة بجهودها التوعوية بخطورة هذا الفايروس وأهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الوقائية للسيطرة على انتشار الفايروس مؤكداً أن الوزارة تعمل بإستمرار على وضع الخطط السباقة للعمل على إجراء المناسب لكافة الحالات الصحية من أجل ضمان القضاء على الفايروس المستجد,

من جانبه ” أشاد رئيس اللجنة قتيبة الجبوري بالاجراءات المتبعة من قبل الوزارة في مواجهة جائحة كورونا مؤكداً أن اللجنة برئيسها وأعضائها تقدم الدعم الكامل لوزارة الصحة في تذليل كافة المعوقات وتسهيل الاجراءات وتطبيق القرارات التي تصب في مصلحة النظام الصحي وحماية أرواح المواطنين وحمايتهم من هذا الفايروس

هذا وأعلنت مستشفى الفرات العام جانب بغداد الكرخ أنها أمنت لمرضاها المصابين بفايروس كورونا كافة مكونات الدم ، وذكرت أن وحدة مصرف الدم في مستشفى الفرات العام أمنت وبمتابعة مدير المستشفى إحسان علي حسين كافة مكونات الدم للمصابين بفايروس كورونا

وبين مسؤول الوحدة (تقني تحليلات مرضية أقدم) (إيهاب رعد كاظم ) ل المدى إن الوحدة تعتمد البرتوكولات العلاجية لوزارة الصحة ودائرة صحة بغداد الكرخ وتقوم وبالتعاون مع لجنة صرف البلازما بتجهيز المرضى بقناني بلازما النقاهة التي تدخل في تقوية الجهاز المناعي للمصابين بفيروس كورونا والتي أعطت نتائج ممتازة وسجلت حالات شفاء كثيرة

مناشداً المرضى الذين اكتسبوا الشفاء التام وتنطبق عليهم شروط التبرع بالتوجه الى مصارف الدم للتبرع بالدم والمساهمة في انقاذ المرضى وتحسين وضعهم الصحي ، مؤكداً بإن ملاكات وحدة مصرف الدم في مستشفى الفرات العام تبذل جهوداً كبيرة في رعاية المصابين الراقدين في المستشفى ولم تدخر أي جهد وساهمت بشكل فعال في إنقاذ حياة المرضى.