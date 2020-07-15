الكاظمي: الاعتماد على النفط تجربة فاشلة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، مؤكداً وجود خطة لإصلاح النظام المالي والإداري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الكاظمي قوله، إن “الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، و قلة الأموال هو بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط”.

وأضاف :”لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط”، مبيناً :”جادون بمحاربة الفاسدين”.

وبين الكاظمي، أن “المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة”، مؤكداً :”لدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “الحكومة لديها خطة لدعم الفلاح”.