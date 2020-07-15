الكاظمي من كربلاء: ندعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، الى محافظة كربلاء لمتابعة الواقع الخدمي فيها وفق بيان تلقته (المدى). وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، ان الاخير “زار عددا من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء”.

واكد الكاظمي بحسب البيان “دعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه. تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل”.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان “الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة.. ندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية”.

وافتتح الكاظمي مشروع دوّار الإمام الحسين (ع)، الذي سيسهم في فكّ الاختناقات المرورية أثناء المناسبات الدينية.

وقبل ساعات من الزيارة، قال الكاظمي رئيس مجلس الوزراء إن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.