الكاظمي يصدر أوامر ديوانية بينها ما يتعلق بالساعدي ويار الله

اصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع، وترقية الفريق الركن عبدالامير يار الله، والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى رتبة فريق اول ركن.

وقال الناطق باسم القائد العام، العميد يحيى رسول، عبر حسابه في تويتر اليوم، (14 تموز 2020)، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية لجدول تموز 2020”.

وأضاف رسول، في تغريدة أخرى: “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يصدر امرا ديوانيا بترقية الفريق الركن عبد الامير يار الله والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى رتبة فريق اول ركن”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اصدر أمس الاثنين، امرا ديوانيا بترقية ضباط الداخلية ومكافحة الارهاب والمنافذ الحدودية.

وقال الناطق باسم القائد العام، العميد يحيى رسول، عبر حسابه في تويتر، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020”.

A.A