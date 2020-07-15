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بأكثر من ألفي إصابة جديدة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 14 تموز 2020، انه تم فحص ( 15540) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم  وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 713552 ).

وأضاف البيان أن وزارة الصحة سجلت هذا اليوم ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة   211
بغداد / الكرخ     190
مدينة الطب        19
النجف 117
السليمانية            1871
أربيل                 75
كربلاء             108
كركوك              93
ديالى                101
واسط                 104
البصرة             341
ميسان              91
بابل                   184
الديوانية              82
ذي قار               131
الأنبار                 17
نينوى               11
صلاح الدين        38    

– الاصابات الجديدة لهذا اليوم :  2022  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   204

بغداد الكرخ     292

مدينة الطب      27

النجف            134

السليمانية       167

أربيل           70

دهوك          3

كربلاء        129

كركوك       115

ديالى          42

واسط         206

البصرة       153

ميسان         123

بابل           107

الديوانية       85

ذي قار        82

الأنبار          16

المثنى          34

صلاح الدين      33      


– الوفيات  95     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     14

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       4

النجف             4

السليمانية        14

كربلاء          7

كركوك         4

ديالى            3

واسط           1

البصرة         6

ميسان         3

بابل           5

الديوانية       8

ذي قار        9

الأنبار          2

المثنى         1

صلاح الدين    2

مجموع الشفاء :  50782

مجموع الاصابات : 81757

الراقدين الكلي:     27630

الراقدين في العناية المركزة: 396

مجموع الوفيات:   3345.

ر.إ

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