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(بالفيديو) هبوط طائرة أمريكية اضطراريا بعد تهديد مسافر بقتل ركابها

هبطت طائرة أمريكية اضطراريا في سياتل، بعد 20 دقيقة من إقلاعها متوجهة إلى شيكاغو ، بعدما هدد مسافر بقتل كل الركاب.

وبثت محطة ”كينج5“ التابعة لشبكة ”إن بي سي“، مقطع فيديو يظهر رجلًا يصرخ في الركاب، قائلًا: ”سأقتل كل شخص على هذه الطائرة ما لم تقبلوا أن يسوع كان رجلًا أسود“.

طاقم الطائرة والعديد من الركاب وبينهم ضابط شرطة، نجحوا في السيطرة على المتهم الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وقال متحدث باسم خطوط ألاسكا الجوية: إن ”الجاني الذي احتجز فيما بعد للاشتباه في سلوكه الهجومي، أصبح عدوانيًا للغاية“.

وعادت الطائرة إلى مطار سياتل – تاكوما، وعند الهبوط، ألقت الشرطة القبض على الرجل، وتم نقله إلى سجن مقاطعة كينغ، حيث تم التحقيق معه.

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