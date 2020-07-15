بدر النيابية تقدم مقترحا بشأن العام الدراسي

قدمت كتلة بدر النيابية، الثلاثاء، مقترحا بشأن العام الدراسي الحالي، مبينة ان هذا العام لم يسير بانسيابيه.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في بيان “الجميع يعلم أن العام الدراسي الحالي لم يسير بانسيابيه وهو ليس بالمستوى المطلوب وذلك بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز من مظاهرات في الفترات السابقة تلتها جائحة كورونا مما أدى إلى تعطيل الدوام والتدريس بصورة كاملة”.

واضاف انه “بسبب عدم الاستقرار النفسي للطلبة خلال هذه الفترة وابتعادهم عن أجواء التدريس لذلك لا توجد قابليه لدى أبناؤنا لخوض الأمتحانات”، مشيرا الى انه “بما أنهم أبناؤنا وامانه في اعناق الجميع وبسبب خوفهم من الوباء نقترح تبني مطلب المعدل التراكمي الاختياري للطالب وهذا مطلب أغلب أبناؤنا الطلبه وفيه مصلحة عامة للجميع”.