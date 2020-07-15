ترامب يوجه رسالة لإيران باللغة الفارسية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرار إيران بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين لمشاركتهم في مظاهرات نوفمبر الماضية بالمؤسفة.

وقال ترامب في تغريدة كتبها باللغة الفارسية، “حُكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات. من المتوقع إعدامهم في أي لحظة. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم ولا ينبغي القيام به”.

وثبتت محكمة في إيران أمس الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات دامية في تشرين الثاني/ نوفمبر اندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

واندلعت التظاهرات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد إعلان زيادة أسعار البنزين بأكثر من مرتين بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في الدولة التي تخضع لعقوبات.

واندلعت التظاهرات في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى مئة مدينة وبلدة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للإنترنت.