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عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بجعل ملف ميناء الفاو على أجندة اعماله في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في البصرة

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بجعل ملف ميناء الفاو الكبير على اجندة أعماله خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في محافظة البصرة.

وقالت في بيان اليوم :” ان مشروع ميناء الفاو الكبير تكالبت عليه قوى خارجية وداخلية بهدف تعطيله وعدم جعل العراق يستفيد منه اقتصادياً، واليوم نأمل أن يضع رئيس الوزراء هذا الملف على أجندة اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في محافظة البصرة، وأن يتم التعامل معه بجدية نظرا لكونه سيشكل مصدرا مهما للدخل في المرحلة القادمة التي تتطلب منا عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي لتجنب الأزمات المترتبة على هبوط أسعار النفط “.

وشددت نصيف على ” ضرورة فتح ملفات الفساد وكشف الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، ليس فقط على مستوى محافظة البصرة المنكوبة خدمياً واقتصادياً، بل في جميع محافظات الوسط والجنوب “.

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