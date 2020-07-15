عناصر امن فندق تمنع الصحفيين من تغطية مؤتمر رئيس الوزراء في البصرة

منع امن فندق الشيراتون في البصرة كوادر بعض الفضائيات من تغطية المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي فور وصوله صباح اليوم، الى المحافظة.

الزميل فؤاد الحلفي مراسل قناة اي نيوز صرح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بمنعه ومراسلي قنوات ( الغدير، هنا البصرة، النجباء، وكالة رويترز) من تغطية جلسة المؤتمر التي عقدها الكاظمي في مبنى الفندق، بعد ان تفاجأوا بالسماح لزملاء اخرين بالدخول والتغطية.

واضاف الحلفي ان القوات الامنية افادت بوجود قوائم مسبقة صادرة من ديوان مجلس المحافظة اعدت بالتنسيق مع اعلام مكتب رئيس الوزراء مساء امس الثلاثاء، ضمت مجموعة من القنوات الفضائية المخولة بتغطية المؤتمر.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ترفض هذه الاجراءات التعسفية بحق وسائل الاعلام، وتعدها انتهاكا لحرية العمل الصحفي في البلاد.

كما تطالب الجمعية رئيس الوزراء باعادة النظر بمثل هذه الاجراءات، والكف عن منع الصحافة والاعلام من اداء مهامهم، والأخذ بنظر الاعتبار أهمية دور الاعلام في تسليط الضوء على تطورات الاحداث ومجرياتها.