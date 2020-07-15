محافظ بغداد يكشف عن آلية توزيع الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية

كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الثلاثاء، عن آلية توزيع الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية.

ونقلت وكالة الانباء العراقي عن العطا قوله، إن “توزيع الوقود على المولدات الاهلية هو نظام كان معمولا به سابقا، حيث تقوم الحكومة باعطاء حصة للمولدات الاهلية في فصل الصيف، فيما يتم بيعه بسعر الدولة الرسمي الى اصحاب المولدات الاهلية في الاشهر الاعتيادية”.

وأضاف أن “ما تغير في هذا الموسم هو ان نسبة التشغيل كانت جداً عالية نتيجة ضعف التيار الكهربائي الى أكثر من 70 %، مما سبب ضغطا كبيرا على اصحاب المولدات، حيث توجد مناطق لا تتواجد فيها الكهرباء لمدة 18 ساعة، مما دفع اصحاب المولدات الى المطالبة بوقود اكثر او اللجوء الى السوق السوداء لشراء الوقود بضعف السعر الرسمي”.

ولفت الى أنه “يوجد أكثر من 13 ألف مولدة في العاصمة بغداد، منها 2400 مولدة حكومية تم اعطاؤها مجاناً الى العوائل”، لافتاً الى أن “المحافظة لديها سجلات بهذه المولدات لمتابعتها ومراقبتها”.

وزاد قائلاً: “نحن الان بانتظار معرفة كمية الوقود التي سيتم ارسالها للمولدات، لكي نستطيع على إثرها تحديد سعر الامبير الجديد لكل المولدات الاهلية، ففي حال تم ارسال وقود يكفي لتشغيل مدة 24 ساعة، فأن باقي المتعلقات كالدهن والتشغيل ستكون بأسعار بسيطة جداً”.

ونوه الى أنه “تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف المولدات داخل محافظة بغداد، حيث من المفترض ان يتم الان توزيع الوقود بسبب درجة الحرارة العالية”.