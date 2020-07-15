من ارتداه اولا؟.. برشلونة يعلن رسميا عن قميصه الجديد

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تصميم قميصه الأساسي الجديد، والذي سيخوض به الموسم المقبل 2020-2021.

وقدم برشلونة القميص عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم، (14 تموز 2020)، والذي استعرضه بعض اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، على رأسهم ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أنطوان غريزمان، سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، بالإضافة إلى نجمات فريق السيدات.

ويحمل القميص تصميما قريبا من قميص الفريق في موسم 2010-2011، والذي حقق فيه النادي الكتالوني ثلاثية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

ويظهر قميص برشلونة من خلال خطوط طولية باللونين المميزين للنادي الأحمر والأزرق، مع وجود الراعي الرسمي للفريق شركة “راكوتن” اليابانية.

A.A