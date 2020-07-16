ائتلاف العبادي في أول تعليق على خطوات الكاظمي بفرض السيطرة على المنافذ

أعلن ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاربعاء، دعمه لاجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية، مطالبا الاخير بتطبيق القانون على كافة المنافذ الحدودية.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم (15 تموز 2020)، إنه “يدعم إجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت شمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها“.

واضاف ، أن “الائتلاف يشدد على أن سيادة الدولة لا تتجزا، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب”.