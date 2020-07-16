ائتلاف النصر يدعو السلطات لممارسة صلاحياتها على جميع اراضي الدولة لمنع التمرد

دعا ائتلاف النصر، الاربعاء، السلطات الاتحادية الى ممارسة صلاحياتها على جميع اراضي الدولة لمنع التمرد.

وذكر الائتلاف في بيان انه “يدعم اجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت شمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها”.

وشدد على انّ “سيادة الدولة لا تتجزأ وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب”.