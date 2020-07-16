Posted on by

الأمن النيابية: الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، ان الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن اللجنة قولها، ان “المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة”.

واضافت ان “الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع حكومة الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية”.

واوضحت اللجنة، ان ” التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق”.

واشارت الى ان “حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية”، مؤكدة ان “هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close