الخريجين العراقيين امام الشمس اللاهب والحكومة لاتستجيب

استمرارا لمعاناة خريجي الجامعات واصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، قام عشرات الطلاب من خريجي الادارة والاقتصاد في بغداد منذ اسبوع بالتجمع امام بوابة المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة مطالبين بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.

ويقول الخريج عزيز فيصل انهم قاموا بالتجمع والتظاهر امام البوابة رقم 9 منذ ايام امام حرارة الشمس اللاهب من دون اكتراث المسؤولين لمناشداتهم.

ومن جانبها تقول الخريجة نغم محمد، اكملنا دراستنا الجامعية على امل الحصول فرصة عمل ضمن اختصاصنا، ولكننا اصبنا بخيبة امل بسبب عدم تعيينا وصعوبة الظروف الحياتية في البلد.

يذكر ان البطالة اليوم هو الهاجس الكبير الذي يعاني منه غالبية الشباب الخريجين العراقيين وبالاخص الغير منتمين لأحزاب السلطة.