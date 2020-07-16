الداخلية تصدر بيانا بشأن قضية (تقييد) رجل بسرير زوجته المتوفية بكورونا

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيقة بشأن قيام عناصر من الشرطة بتقييد رجل بسرير زوجته المتوفية بفيروس كورونا، بعد تحطيمه اجهزة طبية في مستشفى كركوك.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (15 تموز 2020)تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي امر بتشكيل لجنة تحقيقية وايفادها الى محافظة كركوك لغرض التحقيق والوقوف على تفاصيل القضية التي جرى تداولها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام ومضمونها تقييد عناصر من الشرطة لرجل توفت زوجته بفيروس كورونا بسرير الزوجة المتوفاه بعد قيامه بتحطيم بعض اجهزة وممتلكات مستشفى كركوك العام موقع الحادث حسب ما جرى تداوله”.

واظهر مقطع فيديو حصل عليه ديجيتال ميديا ان ار تي رجل مقيد بسرير زوجته المتوفية جراء فيروس كورونا، فيما علق صاحب المقطع المصور بان الرجل المقيد مصاب ايضا بالفيروس وسبق ان طالبوا ادارة المستشفى بنقل جثمان زوجته ودفنها لكن طلبهم قوبل بالرفض.