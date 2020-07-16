السليمانية تقبض على عصابة “كبيرة” للمتاجرة بالاعضاء البشرية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس القاء القبض على عصابة “كبيرة” تتاجر بالاعضاء البشرية.

وقالت المديرية في بيان اليوم انها تلقت معلومات بشأن وجود عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية، وبعد استحصال امر قضائي من مركز شرطة “سرجنار” للعثور على المتهمين والقاء القبض عليهم، وبعد التحقيقات والتحري تم التمكن من القبض على 8 متهمين يتاجرون ببيع وشراء الكلى”.

واشار البيان الى اعتراف المتهمين امام قاضي التحقيق بالتهم الموجهة اليهم، مشيرا الى انه تم حبسهم وفق المواد القانونية الخاصة بالمتاجرة بالاعضاء البشرية.

ونشر البيان اسماء المتهمين وهي كالاتي:

(أ، ي، ع) تولد 1996، من سكنة مدينة السليمانية.

(ه، ع، س) تولد 1986، من سكنة مدينة السليمانية.

(ع، أ، م) تولد 2000، من سكنة مدينة السليمانية.

(م، أ، ح) تولد عام 2000 ايضا من سكنة السليمانية.

(ي، س، م) تولد عام 1994، من سكنة السليمانية.

(أ، ح، ز) تولد عام 1973، من سكنة مدينة السليمانية.

(ه، ي، ت) تولد عام 1998، من سكنة مدينة بغداد.

(ع، ع، ك) تولد عام 1998، ومن سكنة مدينة السليمانية.