الصحة توجه رسالة الى كافة الخريجين الجدد من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية

وجهت وزارة الصحة، الاربعاء، رسالة الى كافة الخريجين الجدد من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، فيما اشارت الى انها ستبقى تطالب بحقوقهم في التعيين المركزي وفق قانون التدرج الطبي والصحي.

وقالت الوزارة في بيان “الى كافة أبنائنا الخريجين الجدد من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية والاختصاصات الساندة، ان وزارة الصحة تتواصل مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة موضوع تعيينكم وحسب قانون التدرج الطبي والصحي وتعديلاته منذ فترة طويلة”.

واضافت ان “موقف الوزارة دائما هو المساندة لمطالبكم كونكم تطالبون بحق مشروع وضمن القانون وكذلك الوزارة بحاجة ماسة لخدماتكم ونحن نخوض اشرس معركة وبائية مرت على العالم”، مشيرة الى انها “عملت من خلال جهود كبيرة لاستكمال متطلبات التعيين للخريجين الجدد بالرغم من انشغالها بمحاربة جائحة كورونا”.

وتابعت ان “اعتصامكم السلمي وتظاهراتكم المطلبية يجب ان تكون سلمية و لا تعرقل عمل الوزارة في هذه الفترة الحرجة”، موضحة “اننا نحيي فيكم روح الشباب الطموح التواق لخدمة بلده وندعوكم الى استخدام الأساليب السلمية والشعارات السليمة والراقية التي تليق بكم لانكم أبناؤنا وبناتنا”.

واكدت الوزارة ان “اخوانكم المنتسبين بالصحة متضامنون مع مطالبكم ونحن كذلك نطالب معكم الجهات ذات العلاقة بتزويدنا بالموافقات الأصولية لغرض استكمال إجراءات التعيين، وكما تعلمون لايمكن اجراء التعيين مالم تخصص وزارة المالية الدرجات الوظيفية الخاصة بالتعيين او تمنح الموافقة لإجراء التعاقد لحين إقرار الموازنة العامة”.

ولفتت الوزارة الى انها “ستبقى تطالب بحقوقكم في التعيين المركزي وفق قانون التدرج الطبي والصحي وعليكم بدعم جهود الوزارة من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية لحمايتكم والتواصل المنضبط مع الوزارة لمعرفة اخر التطورات بشكل حضاري يليق بكم”.