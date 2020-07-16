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العراق يسجل رقماً قياسياً بالعنف الاسري بالتزامن مع حظر كورونا

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن حصيلة مرتفعة للعنف الأسري خلال الـ6 أشهر الماضية، تزامن مع اجراءات الحظر والحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان ، إن “اكثر من ١٣٠٠ قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية”، موضحا أن “الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات ٦١١ قضية عنف أسري”.

ولفت الى اصدار 376 أمر قبض، كما أن اعتداء الزوج على الزوجة بلغ ٣٦٣٧ دعوى، فيما بلغ اعتداء الزوجة على الزوج ٤٥٣.

وتابع معن ان “اعتداء مابين الاخوة والاخوات بلغ ٤٠٢، واعتداء الاباء على الابناء ١٨٣، بينما كان اعتداء الابناء على الاباء ٦١٧”.

واشار الى “الحكم على 43 شخصا والافراج عن 345، مبينا أن “374 رهن التحقيق”.

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