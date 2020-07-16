العراق يعيد افتتاح مطاراته الاسبوع المقبل ورفع حظر التجوال كلياً بعد العيد

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الحكومية، الخميس، إجراءات جديدة لفك قيود مفروضة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب بيان للجنة فأنها قررت ساعات حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، كنا قررت إعادة فتح مراكز التسوق- المولات- مع الالتزام بالشروط الوقائية.

كما قررت رفع الحظر كلياً بعد عطلة عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية.

وبحسب البيان فقد تقرر إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

ودعت اللجنة هيئة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء