Posted on by

العراق يعيد افتتاح مطاراته الاسبوع المقبل ورفع حظر التجوال كلياً بعد العيد

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الحكومية، الخميس، إجراءات جديدة لفك قيود مفروضة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب بيان للجنة  فأنها قررت ساعات حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، كنا قررت إعادة فتح مراكز التسوق- المولات- مع الالتزام بالشروط الوقائية.

كما قررت رفع الحظر كلياً بعد عطلة عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية.

وبحسب البيان فقد تقرر إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

ودعت اللجنة هيئة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close