الفيفا يعلن رسميا عن جدول مباريات كأس العالم في قطر 2022

سيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات والذي اعلنته الفيفا يوم الأربعاء 15 يوليو تموز 2020.

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل وحول الدوحة سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.

وتبدأ المباريات في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي لدولة قطر ، وهو ذاته التوقيت المحلي في العراق (1000 بتوقيت جرينتش) بينما تنطلق المباراة الرابعة باليوم في الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) وتنتهي قبل منتصف الليل.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني في استاد البيت الذي يسع 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر كانون الأول في استاد لوسيل الذي يسع 80 ألف مشجع ويستضيف أيضا الدور قبل النهائي مثل استاد البيت.

وقال كولين سميث مدير المسابقات بالفيفا “كأس العالم دائما ما تكون احتفالية لكرة القدم ومناسبة حقيقية لالتفاف الجماهير والاستمتاع بالمباريات”.

وأضاف “في قطر بسبب طبيعة البلاد سيحدث تقارب أكبر بين المنتخبات والمشجعين داخل الدوحة وحولها”.

وسينتظر الفيفا حتى سحب قرعة البطولة في مارس آذار أو أبريل نيسان 2022 قبل تحديد الملاعب ومواقيت المباريات مما سيساعد في تنسيق التوقيتات بشكل أفضل مع محطات البث.

وتغير موعد البطولة التقليدي بين شهري يونيو حزيران ويوليو تموز بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر لتصبح أول نسخة لكأس العالم تقام في منتصف الموسم الأوروبي.

وقال ناصر الخاطر المدير التنفيذي للجنة المنظمة القطرية إن خطط التنظيم تمضي وفقا للجدول واكتملت 90 بالمئة من الطرق والبنية التحتية”.

وتابع “عند الحديث عن الاستادات اكتمل أكثر من 85 في المئة من العمل ونثق في انجاز الخطط لتوفير تجربة ممتعة للجماهير”.

هذا وسيكون العراق حاضرا بقوة في المونديال من خلال ملعب قامت بتصميمه المعمارية العراقية الاشهر زها حديد.