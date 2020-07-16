القوات الأمنية تعلن قتل قرداش و3 آمري مفارز شمال بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاربعاء، مقتل محمود قرداش وهو يتولى ما يعرف بـ”مسؤول العبرة” في تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقال قائد قاطع عمليات ديالى بالحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان، اطلعت عليه (المدى) إنه “تم قتل مسؤول العبرة لتنظيم داعش الارهابي المدعو محمود قرداش البياتي من سكنة ناحية المنصورية وإصابة داعشي آخر بعد أن لاذا بالفرار”.

بدورها، اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الاربعاء، قتل “إرهابي” وجرح آخر بكمين محكم في بساتين البوغبين بمنطقة الازري شمال العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية ومتابعة المجاميع الارهابية ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة لواء 59 وابطال الحشد العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع بالاضافة الى جرح ارهابي آخر”.

واضافت القيادة ان “الارهابيين الثلاثة الذين تم قتلهم هذا الاسبوع منهم آمري مفارز ممن كانوا يهاجمون القطعات العسكرية ويستهدفون المواطنين الابرياء في مناطق شمال بغداد لاسيما في الطارمية”.

الى ذلك، اعلنت قيادة عمليات الانبار، عن اكتمال انتشار القطعات العسكرية لمطاردة الارهاب بعمق الصحراء.

وذكر قائد عمليات الانبار ناصر الغنام في بيان، أن “قيادة عمليات الانبار وبتوجيه من وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش تكمل انتشار قطعاتها العسكرية وتتسلم المهام الامنية لحماية الطريق الدولي الرابط بين ناحية النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها”.

واضاف الغنام “سنطارد الارهاب بعمق الصحراء ولن نسمح له بالتواجد على ارض العراق”، خاتمًا بيانه بالقول: “عاش بلدنا وجيشنا الحر الابي”.