الكاظمي: الزمنا شركات الهاتف ان تدفع جميع التزامتها مقابل تقديم خدمة الـ4G

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، انه الزم شركات الهاتف ان تدفع جميع التزامتها مقابل تقديم خدمة الـ4G.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده بالبصرة انه “من المعيب على العراق لا يمتلك خدمة الـ4G، وهناك دول كثيرة سبقتنا”، مبينا “عندما حاولنا تقديم هذه الخدمة للمواطن شكك البعض وسمعنا اصوات تنتقد هذا العقد لسبب بسيط جدا لانه ستتضرر مصالحه”.

واضاف “اننا عرضنا على شركات الاتصالات ان تدفع جميع التزامتها على الحكومة العراقية مقابل تكملة مشوارها في تقديم هذه الخدمة”، متعهدا انه “في نهاية هذه السنة فالعراق سوف يدخل خدمة الـ4G للمواطنين”.