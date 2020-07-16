المرجع الخالصي: اطلاق النيران على المتظاهرين وبلافتات الديمقراطية كشفت اقسى مشروع التدمير الذاتي لقوى الشعب المقهورة

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) على صفحته الشخصية في تويتر قبل قليل:

أن تطلق النيران على متظاهرين وبلافتات الديمقراطية نكون قد وصلنا إلى مراحل الانكشاف الاقسى لمشروع التدمير الذاتي لقوى شعبنا المقهورة والمعذبة، ولكن كان الأولى بهذه القوى الخيرة أن تركز على برنامج تحرير البلد واستقلاله وليس على الغنائم التي قدمت إليهم؛ فإن الجهاد الشريف أسمى واغلى من كل الجوائز والمكافآت التي يراد بها اشغالهم عن أهداف الجهاد السامية.