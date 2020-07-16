بعد انتقاده لشخصيات سياسية.. قوة أمنية تعتقل مسؤول عراقي سابق

اكد مصدر محلي مطلع، الاربعاء، قيام قوة امنية باعتقال عضو مجلس محافظة الانبار السابق بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرت جبهة الانقاذ والتنمية ان هذا الأسلوب مرفوض “اخلاقيا وقانونيا“.

وقال المصدر في تصريح اليوم (15 تموز 2020) إن “قوة امنية اعتقلت عضو مجلس الانبار السابق مزهر الملا خضر بعد مداهمة منزله في منطقة الحامضية شرق الرمادي“.

واشار المصدر الى أن “سبب الاعتقال جاء بسبب اراء ينشرها الملا خضر على منصات التواصل ينتقد فيها اداء المحافظ ورئيس مجلس النواب

من جانبها اصدرت جبهة الانقاذ والتنمية بيانا بشأن اعتقال القوات الامنية العضو السابق في مجلس محافظة الانبار، مزهر الملا خضر.

وقالت الجبهة في بيان لها انه “امام التحديات والأزمات التي يواجهها بلدنا العزيز، ما احوجنا الى التآزر والتعاون وتصويب الاتجاه عبر محاربة الفساد والارهاب بأشكاله كافة، بدل تشتيت الجهد والاتجاه بالبحث عن طرق وأساليب لا تقود الا الى تهشيم الجهد الجمعي وخلق أعداء من اجل ارضاء نوازع شخصية وفرض قيود على الرأي الآخر حتى وإن كان صاحبه من الرجال المقاومين للارهاب المضحين من اجل الوطن “.

واضاف: “ليس جائزا ان تستغل السلطة والمواقع والمناصب في اتجاه قمع الحريات الشخصية، وإسكات اي شكل من أشكال المعارضة الإيجابية التي تنتقد بهدف الإصلاح، وهذا للأسف الشديد ما جرى للسيد مزهر حسن الملا خضر عضو مجلس محافظة الانبار السابق حيث تمت مداهمة بيته واعتقاله على خلفية آراء عبر عنها في صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأوضح إن “عملية اعتقال السيد مزهر وبالشكل الذي تمت فيه ترسل رسالة سلبية للغاية للمواطنين قوامها ان البعض بدأ يضيق بأية عبارة تنتقد تصرفا ما، ويعتقد ان من حقه ممارسة قمع المواطنين والشخصيات المؤثرة عبر هذا الأسلوب المرفوض اخلاقيا وقانونيا “.

ودعت الجبهة “السلطات الى معالجة هذه الحالة، ووقف تأثيراتها السلبية، وتداعياتها على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، مع ضرورة احترام الرأي الآخر وحق صاحبه في التعبير عنه”.