بعد زيارته الاخيرة للمحافظة.. الكاظمي يصدر امرا بشأن إدارة ميناء ام قصر

أمر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بتغيير عدد من المدراء في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي قوله، اليوم (15 تموز 2020) انه “بعد الزيارة التي قام بها رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اصدر قرارا بتغيير حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة”.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية .

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، وأكد أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا.