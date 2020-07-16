ترمب: أخبار عظيمة بشأن لقاحات كورونا

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، عن تفاؤله باللقاحات التي يتم تطويرها لمكافحة فيروس كورنا المستجد، بعد ساعات من إعلان شركة أدوية أميركية نجاح تجاربها الأولية بشأن تطوير لقاح فعال.

وقال، ترامب في تغريدة مقتضبة على تويتر اليوم (15 تموز 2020) “أخبار عظيمة بشأن اللقاحات”.

وكانت شركة “موديرنا” الأميركية لصناعة الأدوية أعلنت، الثلاثاء، أن بيانات التجارب الأولية للقاح الذي تطوره ضد كوفيد-19 ، آمن ويثير استجابة مناعية.

وتعد شركة “موديرنا” في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد للوباء الذي أصاب لغاية اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم وأوقع أكثر من 570 ألف وفاة.

وقالت الشركة إن التجارب السريرية للقاحها ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز الحالي، سعيا لمعرفة فعالية هذا اللقاح في حماية الناس من الإصابة.

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.

وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 تشرين الاول 2022، لكن يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.