حنان الفتلاوي في أول تعليق على تحركات الكاظمي للسيطرة على المنافذ

عبرت رئيسة حركة ارادة، حنان الفتلاوي، الاربعاء، عن دعمها للحملة التي اطلقها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية.

وقالت الفتلاوي في بيان لها اليوم (15 تموز 2020) انه “على مدى سنوات والعراق يخسر اموال طائلة بسبب الفساد والمافيات في المنافذ الحدودية”.

واضافت “آن الأوان ان تفرض الدولة سلطتها عليها وتوقف نزيف الاموال منها فالبلد اليوم بأمس الحاجة لهذه الايرادات لدعم الموازنة”.

وتابعت: “‏نتمنى النجاح للحملة الحكومية لفرض سيطرة الدولة على المنافذ”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت في وقت سابق اليوم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت.

واشارت الى تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وتنفيذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام