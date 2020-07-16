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دفن جثمان 65 متوفيا بكورونا خلال 24 ساعة في العراق

دفن اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي، يوم الخميس، 65 متوفيا آخر بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية في النجف .

وقال موقع الحشد في بيان اليوم ان اللواء الثاني بالحشد دفن 65 متوفيا بفايروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين الذين كانوا راقدين في مستشفيات العزل الصحي بأحدث الاجهزة الطبية.

واوضح البيان، المتوفين الجدد توزعوا على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى حيث تم تجهيز ودفن جثامين (٢٢) متوفيا من بغداد و(١٣) متوفيا من محافظة البصرة و(١١) متوفيا من محافظة بابل و(٤) متوفين من محافظة النجف و(٣) متوفين من محافظة المثنى و(٣) متوفين من محافظة واسط و(٣) متوفين من محافظة ديالى ومتوفيين اثنين من محافظة ذي قار ومتوفين اثنين ايضا من محافظة ميسان ومتوفيين اثنين من محافظة الديوانية.

ونوه البيان الى ان العدد الكلي للمدفونين في مقبرة وادي السلام الجديدة حتى تاريخ اليوم الخميس بلغ ( ٣١٣٥) متوفيا من جميع المحافظات وبينهم اربعة من الديانة المسيحية ومتوف واحد سعودي الجنسية من مدينة الاحساء .

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